Pinkpopbezoekers boos over nieuwe regels festival

09 juni 2018

Bron: AD 0 Festivals Bezoekers van festival Pinkpop nemen het de organisatie niet in dank af dat die dit jaar nieuwe regels heeft opgesteld voor wat wel en niet het terrein op mag. Vooral het verbod op rugzakken en partytenten levert veel commentaar op.

"Natuurlijk willen we dat iedereen het naar zijn zin heeft volgend weekend. Let daarom goed op wat je wel en niet meeneemt naar de camping of het festivalterrein, want in verband met de veiligheid mag niet alles mee naar binnen", schrijft de organisatie van Pinkpop vandaag op Facebook met een verwijzing naar de nieuwe regels.



Daarin staat onder andere dat grote rugzakken vanwege de veiligheid niet meer zijn toegestaan op het festivalterrein. Alleen tassen met een maximale afmeting van 30 x 21 x 10 cm mogen nog. Het zorgt voor veel kritiek op sociale media. "Snap de regel niet helemaal.... is het veiliger als iedereen zijn trui, jas, poncho, etc om zijn middel bindt??? Want ook in een klein tasje of onder je kleding kun je dingen mee 'smokkelen' als je dat zou willen. En hoe gaan ze dat controleren, met een "Ryanair-kijken-of-het-past-bakje"? En wat dan als je tas net een paar cm te groot is?...", vraagt een festivalganger zich af op Facebook.

Partytenten

Ook mogen kampeerders geen gebruik meer maken van partytenten. Volgens de organisatie nemen ze te veel ruimte in en kunnen ze een "gevaar vormen bij slecht weer en harde wind". Twitteraar Rickie Jean verwondert zich daarover: "Serieus. Geen partytent toegestaan op de camping? Lekker iedereen in eigen tent bij regen. Bovendien een beetje schaduw bij volle zon zou ook wel verantwoord zijn."



Pinkpop heeft nog niet gereageerd op alle kritiek.

