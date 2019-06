Pinkpop waarschuwt voor noodweer: “Kom later” FVI

07 juni 2019

15u53

Het festival Pinkpop in Nederlands-Limburg roept bezoekers op vrijdagavond in verband met de verwachte storm later naar het terrein te komen. De Nederlandse weerdienst KNMI heeft een code oranje afgegeven die geldt tot 20.00 uur. De camping zou om 18.00 uur opengaan. Dat wordt nu 19.00 uur.

"We vragen mensen om elders te gaan schuilen", zegt festivaldirecteur Jan Smeets. "We kunnen het binnenlaten van alle fans niet goed laten verlopen tijdens het verwachte noodweer."

Het festival begint zaterdag. Vrijdagavond gaat alleen het campingterrein open. Smeets zei eerder op de dag dat het hele terrein "stormproof" is. Het festival had al extra maatregelen genomen na de ervaringen met het noodweer op de slotavond van 2014. Toen moest het programma tijdelijk worden stilgelegd en kregen bezoekers het advies niet in de buurt van tenten, bomen en masten te komen.

Ook het Olympisch Stadion in Amsterdam opent later de deuren voor het jubileumconcert van De Jeugd van Tegenwoordig. De organisatie heeft besloten dat het stadion niet om 17.00 uur, maar om 19.30 uur de deuren opent. Het KNMI verwacht dat de storm tegen die tijd grotendeels is overgewaaid.