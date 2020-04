Pinkpop-baas Jan Smeets (75) positief getest op coronavirus Redactie

02 april 2020

16u09

Bron: AD 0 Festivals Pinkpop-baas Jan Smeets (75) is onlangs positief getest op het coronavirus. De Nederlandse festivaldirecteur lag enige tijd in het ziekenhuis in Sittard-Geleen in de Nederlandse provincie Limburg, zo laat zijn woordvoerder weten. In overleg met de artsen werd besloten Smeets te laten revalideren.

“In verband met een infectie is Pinkpop-directeur Jan Smeets onlangs voor een periode opgenomen geweest in het ziekenhuis van Sittard-Geleen. Daarbij is hij tevens, omdat hij vanwege zijn hartklachten en operaties in een risicogroep valt, getest op het coronavirus. De uitslag was positief”, aldus zijn woordvoerder.

In overleg met de artsen werd besloten Smeets te laten revalideren. “Zijn situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden en hij krijgt alle hulp die nodig is. Indien er relevant nieuws is, laten wij dit weten en we hopen hierbij op begrip.”

‘Géén impact’

Het nieuws heeft geen impact op de organisatie van Pinkpop. Het festival - ook voor heel wat landgenoten de traditionele opener van het seizoen - hoopt nog steeds de terreinen in Landgraaf op 19 juni te mogen openen. “Alles gaat door zoals gepland”, laat een woordvoerder weten aan BuzzE. Ook het affiche van Pinkpop is vooralsnog ongewijzigd. Onder anderen Red Hot Chili Peppers, Twenty One Pilots, Anderson Paak, Post Malone, Marshmello en Guns N’ Roses moeten in juni het podium beklimmen.

Andere grote festivals in Europa in dezelfde periode werden wel al geannuleerd of verplaatst. Zo werd het Britse Glastonbury (24-28 juni) afgelast en het Spaanse Primavera Sound (3-7 juni) opgeschoven naar augustus.

