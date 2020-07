Pearl Jam herbevestigt voor Rock Werchter 2021 MVO

24 juli 2020

10u14 34 Festivals Vandaag kondigt Pearl Jam aan dat ze de eerste festivaldag van Rock Werchter 2021 zullen headlinen, want uitstel is geen afstel. De band toert in juni en juli 2021 kort door Europa. Amper 15 concerten staan op de planning.

Pearl Jam zou normaal gezien dit jaar op het podium van Werchter hebben gestaan, maar ze vonden het geen probleem om hun doortocht een jaartje uit te stellen vanwege de coronacrisis.

Eerder aangekondigd voor Rock Werchter 2021: Gorillaz, Twenty One Pilots, Pixies, alt-J, Jamie xx, Royal Blood, The Lumineers, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Rag’n’Bone Man, Nothing But Thieves, The Streets, Cigarettes After Sex, Miles Kane, Fontaines D.C., GoGo Penguin, Cavetown, Big Thief, Black Pumas, girl in red, The Dead South en Boy Pablo. Meer namen volgen. Tickets voor Rock Werchter 2021 zijn in verkoop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Het festival zal plaatsvinden van donderdag 1 tot zondag 4 juli.

Naast Werchter zal Pearl Jam volgend jaar ook op Pinkpop in Landgraaf staan. Daar worden ze de afsluiter op 20 juni.