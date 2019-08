Pastoor André verblijft op camping Chill: "Ik haal hier mijn jeugd in" Ambiance genoeg op de camping MMM

16 augustus 2019

00u00 0

Opvallend figuur op camping Chill: pastoor op rust André De Keyser (73). "Oh, maar ik kom hier al tien jaar." Zijn tentje heeft hij netjes opgezet, zijn rugzak ligt erin opgeborgen. Hij is helemaal klaar voor vier dagen luide muziek. "Nochtans luister ik thuis vooral naar klassieke muziek. Maar op zo'n festival kan ik echt mijn ogen uitkijken. Vooral de lichtshows zijn geweldig. Toen ik jong was, hadden we The Beatles. En héél af en toe eens een optreden in het dorp, met een liveorkest. Hier heb je zoveel groepen bij elkaar, en zoveel animatie. Ge-wel-dig vind ik het."

"Mijn dokter had me ook aangeraden wat meer te bewegen. Hier lukt dat probleemloos. Met Rock Werchter en de Lokerse Feesten deed ik hetzelfde.”