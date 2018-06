Partycruise vanaf nu te betalen met crypto-valuta MVO

26 juni 2018

11u20 1 Festivals The Ark, de grootste partycruise ter wereld, is de eerste in zijn soort die het bezoekers mogelijk maakt om hun toegangstickets te betalen met vier verschillende cryptovaluta.

Bovendien is het ook het allereerste muziekfestival ter wereld dat XRP aanvaardt, een Amerikaanse cryptomunt uitgegeven door Ripple. The Ark gaat daarvoor in zee gaat met Coinsbank, één van de grootste spelers op vlak van betalingssystemen voor cryptogeld. Aanvaarde munten zijn Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) en Ethereum (ETH). Men zal wel diep in de digitale buidel moeten tasten, want voor een binnenkajuit betaal je tussen de 500 en 800 euro, voor een kajuit met balkon ben je al snel meer dan 1000 euro kwijt voor een trip van 5 dagen.

Toch niets voor jou? Geen nood, want de cruisemaatschappij aanvaard ook nog steeds gewone euro's en dollars.