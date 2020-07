Paradise City trapt festivalzomer dan toch op gang: feesten met je coronabubbel op het water Isabelle Deridder

01 juli 2020

22u07 0 Festivals Dit jaar geen tienduizend bezoekers per dag voor Paradise City, maar wel twee dagen lang een intiem elektronicafestival voor telkens vierhonderd gelukkigen in het kasteeldomein Ribaucourt in Perk. Vanop een ‘bubbelvlot’ in de slotgracht, jawel.

Het zag er de hele dag naar uit dat ‘Paradise City on boats’ (nogal letterlijk) een verzopen editie zou worden, maar tegen de avond klaarde de hemel op en mochten vierhonderd gelukkigen bewijzen dat hun dansbeentjes de langgerekte winterslaap overleefd hadden. “Toen duidelijk werd dat de zesde editie van het festival niet kon doorgaan zoals we gehoopt hadden, zijn we op zoek gegaan naar een alternatief”, legt organisator Gilles De Decker uit. “We waren sowieso van plan om een livestream op poten te zetten, maar we wilden ook iets meer doen. Toen we hoorden dat er drive-infestivals zouden georganiseerd worden, zijn we daarop beginnen doordenken. We vonden het idee goed, maar we wilden dat gezelliger maken. Dat is dan ‘Paradise City on boats’ geworden.”

(lees verder onder de foto)

Wie vandaag of morgen een plekje op zo’n vlot wilde bemachtigen, moest in de eerste plaats geluk hebben. “We hebben de tickets niet verkocht, maar wel een wedstrijd op poten gezet, waarbij je een avondje feesten op een vlot kon winnen voor jezelf en maximum zeven andere mensen”, klinkt het bij De Decker. “Rijk worden we hier dus niet van, maar we wilden wel creatief bezig blijven.”

Dat resulteerde uiteindelijk in 35 vlotjes met telkens acht personen. Goed voor 280 gelukkigen dus. De andere 120 feestneuzen kregen hun kans via B2B. “Op deze manier konden we onze sponsors ook laten meegenieten”, aldus De Decker.

Geen stevige beats

Muzikaal is het mini-festival trouwens een stuk rustiger dan de voorbije jaren. Vandaag namen Âme, DTM Funk en Leafar Legov de honneurs waar, morgen is het de beurt aan Beraadgeslagen, Charlotte Adigéry en Lola Haro om de sfeer en gezelligheid op peil te houden. “De stevige beats blijven deze editie inderdaad achterwege, want het is niet de bedoeling dat mensen wild beginnen te dansen op de vlotjes. Dan bestaat het risico dat je in de slotgracht valt en geloof me: dat wil je liever niet”, lacht Gilles.

(lees hieronder verder)

Om dat risico nog verder te beperken, werd er ook voor gekozen om de gasten niet voortdurend uit de bootjes te laten stappen om drankjes te gaan halen. “Het is de bedoeling dat de gasten op voorhand bestellen, en dat ze hun voorraadje dan meenemen op hun vlot.”

Origineel idee

Dat een project zoals dit ook met kinderziektes kampt, hoeft niet meteen te verbazen. Zo was er een gast die toch (deels) in het water sukkelde en bleek een van de vlotjes weliswaar corona -, maar niet waterproof. Het leverde weliswaar enkele gillende meisjes op, maar ook dat kon de pret in Perk niet drukken. Influencer en fashionista Freya Poppe, die samen met enkele collega’s een vlot mocht bevolken, is alvast laaiend enthousiast. “Dit is echt een superleuk en creatief concept”, klinkt het. “Ik vind het geweldig om te zien hoe festivals toch originele ideeën bedenken om rond de coronamaatregelen te werken.”

(lees hieronder verder)

Ook Graaf Paul de Lannoy, die het terrein ieder jaar verhuurt aan de organisatie, is onder de indruk. “Ik merk dat mensen nood hebben aan leuke dingen”, zegt hij. “Het is dan ook mooi om te zien dat dit kan, mits een beetje creativiteit.”

Onzekere toekomst

Of Paradise City in 2021 ook terugkeert naar het domein van de Graaf, blijft voorlopig nog onduidelijk. “Ik wil optimistisch zijn en geloven dat er een volgende editie komt, maar tegelijkertijd moeten we als organisatie ook realistisch zijn”, zegt Gilles De Decker. “Ik hoop dat we er volgend jaar nog zijn, maar momenteel is het moeilijk in te schatten of dat effectief zo zal zijn...”