Paradise City: deze vijf mag je niet missen IDR

05 juli 2019

10u21 0 Festivals Heb jij na Rock Werchter nog steeds zin om naar een festival te gaan? Goed nieuws, want dit weekend kan je in Perk naar het ecologisch verantwoorde dansfestival Paradise City. Wij vroegen aan dj Nico Morano - die het festival mee organiseert - om zijn vijf favorieten te kiezen uit de uitgebreide line-up. “Jullie hadden geen moeilijkere vraag zeker?”

1/ &Me

“Ik leerde André, de man achter &Me, afgelopen winter kennen tijdens Tomorrowland Winter, waar ik ook op de affiche stond. André is niet alleen een geweldige producer, maar ook een steengoede dj. Hij heeft een unieke stijl, dus kom gewoon luisteren en genieten tijdens een sunset session aan het kasteel tussen 19u00 en 21u00 op zondag. Oh ja: &Me staat op mijn hoogstpersoonlijke ‘Nico Morano & Friends’-stage.”

2/ Kalipo (live)

“Een beetje vroeger op zondag, van 14u tot 15u30, kan je deze Duitse artiest komen ontdekken op mijn podium. Ik ben heel blij dat Paradise City een talent zoals hij op de affiche heeft gezet. Kalipo heeft een super melodische sound, die hij ook nog eens live brengt. Zijn meest recente album, ‘Space Bob’, heeft mij werkelijk omvergeblazen.”

3/ Stereoclip (live)

“Eigen vrienden eerst? Jawel, want ook deze man kan je op mijn podium komen ontdekken. (lacht) Stereoclip is een Belgische artiest, gedreven door de melodie. Hij draait al jaren mee in België, maar hij krijgt - in mijn ogen dan - te weinig aandacht. Laten we daar met z’n allen verandering in brengen door op zondag vanaf 15u30 anderhalf uur te komen dansen op zijn beats!”

4/ Adriatique

“Op zaterdag kan ik van 17u30 tot 19u30 Adriatique aanraden. Ze weten steeds te verrassen met hun platenkeuze en blijven keer op keer hun ding doen. Bovendien zijn ze ook technisch zeer onderlegd. Geloof me maar als ik zeg dat ze Perk op z’n kop gaan zetten!”

5/ Gerd Janson

“Misschien niet meteen een naam die je zou verwachten in mijn lijstje, maar Gerd is dé man van het moment als het op ‘italo disco’ / ‘house’ aankomt. Dus vanavond vanaf 23u tot een uur ‘s nachts zeker Gerd gaan checken!”

Eén groot hoogtepunt

“Jammer genoeg lieten jullie mij er maar vijf uitkiezen. Paradise City is gewoon één groot muzikaal hoogtepunt. Maar hopelijk kunnen deze tips je helpen om een fantastisch festival te beleven. En als ik er ter afsluiter toch nog even wat sluikreclame in mag steken: zondagavond sluit ik mijn eigen podium af tussen 21u en 23u. See you there?”