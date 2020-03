OVERZICHT. Belgische festivals gaan voorlopig gewoon door: “We volgen de situatie op de voet” SDE LOV Toon Verheijen

18 maart 2020

15u31 4 Festivals Bij muziekfestivals Rock Werchter en Pukkelpop is er voorlopig geen sprake van een afgelasting door het coronavirus. Dat lieten de organisaties woensdag weten naar aanleiding van het annuleren van het Britse Glastonbury.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat de Belgische festivals geannuleerd zullen worden. Enkele dagen geleden postten de organisaties van de meeste evenementen - waaronder ook Pukkelpop, Werchter en Tomorrowland - dezelfde oproep om alle richtlijnen van de overheid te volgen en zoveel mogelijk thuis te blijven. “Allen zo kunnen we de zomer vol muziek, entertainment, reizen, sport en vriendschap redden”, klonk het massaal.

Rock Werchter (2 t.e.m. 5 juli) & TW Classic (21 juni)

Rock Werchter 2020 gaat door zoals gepland. “Wij monitoren van nabij”, zegt woordvoerster Nele Bigaré. “De veiligheid van artiesten, fans en medewerkers is altijd onze grootste prioriteit. We begrijpen jullie bezorgdheid. De voorbereidingen zijn lopende en worden verdergezet. In aanloop naar het festival vergaderen we regelmatig met overheden en met hulpdiensten. We volgen hun raadgevingen en instructies op.” Ook TW Classic, met onder andere Paul McCartney, gaat voorlopig gewoon door.

Tomorrowland (17 t.e.m. 26 juli)

Hetzelfde geluid klinkt bij Tomorrowland. “Wij hebben nog niets beslist en wachten de situatie verder af. We blijven alles goed opvolgen”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen.

Pukkelpop (20 t.e.m. 23 augustus)

Frederik Luyten, persverantwoordelijke van Pukkelpop, bevestigt dat de situatie bij hen nog steeds onveranderd is. “Wij volgen alles goed op en staan in nauw overleg met alle betrokken diensten. We zullen ons door hen goed laten informeren en adviseren, maar op dit moment wachten we nog even af. Pukkelpop is tenslotte pas binnen 5 maanden.”

Over het mogelijke afhaken van internationale artiesten die hun planning herzien door het coronavirus, wil de organisatie weinig kwijt. “We hebben onze campagne nog niet eens opgestart, dus daar ga ik niks over zeggen”, aldus Luyten. “De line-up zal wel duidelijk worden eens we ermee naar buiten komen.”

Graspop (18 t.e.m. 21 juni)

Ook Graspop Metal Meeting in Dessel krijgt heel wat vragen, maar bevestigt dat het festival voorlopig gewoon doorgaat. “We begrijpen ieders bezorgdheid. Het is echter moeilijk om antwoord op jullie vragen te geven. Dit is een nieuwe situatie, voor elkeen van ons. De voorbereidingen zijn lopende en worden verdergezet. In aanloop naar het festival vergaderen we regelmatig met overheden en met de hulpdiensten. We volgen hun raadgevingen en instructies op.”

Pinkpop in Nederland (19 t.e.m. 21 juni)

Het eerste grote festival in de Benelux is het Nederlandse Pinkpop. Dat vindt van 19 tot 21 juni plaats in Landgraaf. Voorlopig is er nog geen nieuws, laat de organisatie weten. “We gaan ervan uit dat Pinkpop gewoon door kan gaan. Het is nog drie maanden tot het festival en alle voorbereidingen lopen gewoon door. We blijven wel alles in de gaten houden. De gezondheid en veiligheid van onze artiesten, de crew en bovenal de bezoekers staat op de eerste plaats.”