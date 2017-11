Oscar And The Wolf komt naar Werchter Boutique TDS

09u01

Oscar and the Wolf geeft op zaterdag 16 juni een concert op Werchter Boutique. Zanger Max Colombie en zijn muzikanten zijn de tweede act die bekendgemaakt wordt voor het festival. Ook Bruno Mars zal er staan.

"Het gaat wel superleuk zijn, denk ik", vertelde frontman Max enthousiast op Studio Brussel. "Ik vind het wel belangrijk om aanpassingen te doen aan de show voor de mensen die ons al in het Sportpaleis gezien hebben."

Oscar and the Wolf bracht dit najaar hun tweede fullalbum uit: 'Infinity". Eind oktober gaven ze al twee keer een uitverkocht concert in de Sportpaleis in Antwerpen. Tickets zijn nu verkrijgbaar via de website van Werchter Boutique.