Organisatoren eisen duidelijkheid over festivalzomer: "Nationale Veiligheidsraad moet zo snel mogelijk een beslissing nemen"

06 april 2020

16u08 2 Festvals “Er moet snel duidelijkheid komen over onze festivalzomer”, zeggen de organisatoren van de grote zomerfestivals als Tomorrowland, Pukkelpop en Rock Werchter. Ze wachten met grote belangstelling de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad af. Want ook al geven burgemeesters en virologen negatieve adviezen, de overheid beslist.



Viroloog Marc Van Ranst was drie weken geleden al duidelijk: “Het risico om het coronavirus opnieuw te herintroduceren, is te groot. De zomerfestivals annuleer je best.” Schrik die ook de burgemeesters van gemeenten waar grote festivals plaatsvinden, delen. Vrijdag gaven de burgemeesters van Boom en Rumst aan dat als het van hen afhangt, Tomorrowland niet doorgaat deze zomer. Net zoals de burgervader van Dessel, die een negatief advies gaf voor Graspop.

Naar aanleiding van die negatieve adviezen ijverde de minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) ervoor op de volgende Nationale Veiligheidsraad een beslissing te nemen over de festivalzomer. “Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de festivalorganisatoren”, zei hij. Maandagochtend voegde de minister op de Waalse radiozender La Première daar nog dit aan toe: “De beslissing zal zeer binnenkort geformaliseerd worden. Men moet zich helaas verwachten aan een annulering.”

Onduidelijkheid

Wanneer de Nationale Veiligheidsraad samenkomt, is nog niet duidelijk. Aangezien de laatste dateert van vrijdag 27 maart, waarop gezegd werd om de huidige maatregelen minstens aan te houden t.e.m. 19 april, zou de volgende ook eind deze week moeten plaatsvinden. “Tot dan is het afwachten op een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om over de toekomst van ons festival te kunnen spreken. Tomorrowland (17-19 juli en 24-26 juli) is in nauw overleg met de lokale overheid. Het spreekt voor zich dat het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van onze bezoekers, crew, buren en alle andere betrokkenen boven alles gaat”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen van Tomorrowland.

Hetzelfde zeggen ze bij Rock Werchter (2-5 juli), Werchter Boutique (20 juni) en TW Classic (21 juni), de festivals die als eerste plaatsvinden deze zomer. “We kennen de maatregelen tot 19 april. Of die maatregelen verlengd worden, tot wanneer en welke precies, weten we op dit moment niet. Er zijn uitspraken van experten en van burgemeesters, maar er is tot op heden nog geen beslissing genomen door de nationale overheid. Haar beslissingen en maatregelen zullen wij nauwgezet volgen”, zegt Nele Bigaré van LiveNation dat de Werchter-festivals organiseert. “Het spreekt voor zich dat de gezondheid en veiligheid van festivalgangers, van artiesten, van crew, van vrijwilligers, van omwonenden onze grootste prioriteit zijn.”

Bij Pukkelpop (20-23 augustus) kijken ze nog het verst in de toekomst. Maar ook daar willen ze snel duidelijkheid. “We kijken uit naar de beslissing van de regering”, zegt Frederik Luyten als persverantwoordelijke van Pukkelpop. “Het is goed dat er snel duidelijkheid komt. Als die beslissing volgt, is het voor ons nog afwachten of die ook meteen van kracht gaat zijn op Pukkelpop. We zijn uiteindelijk nog steeds 4,5 maanden verwijderd van ons festival. Intussen werken we in alle stilte verder aan de voorbereiding van de 35ste editie van ons festival en laten we ons continu bijstaan door specialisten. We bekijken de situatie dag per dag.”

Dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen van de overheid, zegt ook Kurt De Loor, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor sp.a. en organisator van Rock Zottegem (10-11 juli). “Het is niet aan de festivalorganisatoren zelf om vandaag de gezondheidsrisico’s in te schatten. Aan de festivals gaan maanden voorbereidingen vooraf. Die lopen vandaag gewoon verder, we boeken groepen, gaan contracten aan, maar het is voor niemand duidelijk of de festivals zullen doorgaan deze zomer. Die onzekerheid is verschrikkelijk, voor de hele muzieksector.”

Vrij land, dus eigen keuze

Zolang er nog geen beslissing genomen is over de festivalzomer, zijn organisatoren vrij om zelf te beslissen over hun festival. “We leven in een vrij land, dus elke festivalorganisator mag zelf een beslissing maken”, zegt Erik Eenaerts, de woordvoerder van Pieter De Crem. “Zo herinneren we ons bij de eerste maatregelen dat er geen evenementen mochten plaatsvinden vanaf 1.000 personen. Toen waren er al organisaties met minder bezoekers die toch zelf beslisten om het event te annuleren. Maar het is uiteraard moeilijk voor de festivalorganisatoren om daar een standpunt in aan te nemen. Daarom moet de vraag of de zomerfestivals mogen doorgaan, beantwoord worden door de Nationale Veiligheidsraad na wetenschappelijk advies. De minister heeft zich geëngageerd om die op de volgende Nationale Veiligheidsraad te bespreken.”

Effect op de economie

Bij Tomorrowland beseffen ze dat de festivalzomer aan een zijden draadje hangt. “Een klein mirakel zal nodig zijn om dit scenario om te keren”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. “Helaas zijn festivals en evenementen maar het topje van de ijsberg. Daaronder zit een ecosysteem van vele honderden leveranciers, freelancers, creatieve bedrijfjes en artiesten die mee in het oog van de storm staan. Alleen al Tomorrowland had in 2019 een economische impact op Vlaanderen en Brussel van om en bij de 230 miljoen euro. Gezondheid primeert op de economie, maar die cijfers illustreren wel het domino-effect van slechts 1 festival, laat staan dat een hele zomer van festivals geannuleerd wordt... Dan spreken we over een economie van meer dan 1,5 miljard die omvalt.”

