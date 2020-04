Organisator WECANDANCE verbaasd dat Tour de France wel doorgaat: “Lijkt wel alsof Van Ranst liever koers kijkt dan naar een festival te gaan” Isabelle Deridder

15 april 2020

21u14

Bron: Eigen verslaggeving 4 Festivals Bart Roman, de organisator van festival WECANDANCE in Zeebrugge, is teleurgesteld door de beslissing die werd genomen. “Voor mij is het geen opluchting dat ik nu weet waar we staan”, klinkt het. “Integendeel. Ik vind het een merkwaardige beslissing dat de veiligheidsraad de festivals niet gefaseerd aanpakt. Het leek me veel logischer dat er nu beslist werd voor juni, volgende maand voor juli, en de maand daarna voor augustus. Ik vind dit een rare, onjuiste beslissing.”

“Uiteraard primeert de gezondheid, maar ik snap het allemaal niet goed. Er zou wel een soldenperiode starten in augustus. Zijn tienduizenden mensen op de Meir en in de winkels dan echt zo’n groot verschil met een medium festival zoals dat van ons? En ik ben eerlijk gezegd ook verbaasd over de uitspraken van Marc Van Ranst dat de Ronde van Frankrijk mogelijks wél nog doorgaat. Dat terwijl de festivals haast onmiddellijk werden afgeschreven. Ik kan dus alleen maar denken dat meneer Van Ranst liever naar de koers kijkt dan dat hij naar een festival gaat. Geef toe: dat is toch niet logisch?”

Waarom is een outdoor festival gevaarlijker dan met z’n allen op de trein of in de metro te gaan zitten? Bart Roman

Sprankeltje hoop

“Maar ook: als het professionele leven zich hervat, dan gaan er weer heel veel mensen zijn die gebruik maken van het openbaar vervoer. Waarom is een outdoor festival gevaarlijker dan met z’n allen op de trein of in de metro te gaan zitten? Of gaat er iemand daar iedere deur en ieder zitbankje voortdurend komen poetsen? Ik heb heel erg het gevoel dat onze sector eruit wordt gelicht als een symbool, niet per se omdat we de gevaarlijksten zijn.”

Toch wil Roman de moed niet verliezen. “Ik probeer om positief te blijven. Pieter De Crem zei dat hij het vooral heeft over festivals waarbij ook een groot internationaal publiek zal aanwezig zijn. Dat is bij WECANDANCE niet het geval. Volgende week woensdag is er een nieuwe veiligheidsraad en dan zullen we het weten. Aanvankelijk had ik er geen goed oog in, maar nu heb ik toch een sprankeltje hoop. Al hou ik er ook rekening mee dat die onterecht kan zijn.

Financiële gevolgen

“Wij zijn hier niet tegen verzekerd, dus de impact is aanzienlijk. Als ondernemer is dit hard. WECANDANCE zal zich moeten beraden om te zien wat we hiermee gaan doen. Er waren ook al tickets verkocht, dus daar moeten we ook nog bekijken hoe we dat gaan aanpakken. Voorlopig ligt september nog open, dus misschien beslissen we om het festival naar daar te verplaatsen. Als we dat niet kunnen doen, gaan we moeten bekijken hoe we dat wettelijk moeten regelen.”

“Ook voor onze mensen heeft dit implicaties. Onze vaste medewerkers, die een jaar lang bezig zijn met het festival, zullen op economische werkloosheid vallen. Maar daarnaast zijn er ook nog heel wat andere mensen die een handje toesteken. Ik wil die mensen niet in de steek laten, maar voorlopig weet ik niet hoe ik hen kan helpen. Ik hoop dat we een overbruggingskrediet kunnen krijgen bij de bank of dat er steun komt vanuit de overheid, maar da’s nu nog niet duidelijk.”

“Ik kan alleen maar hopen dat de virologen weten waar ze mee bezig zijn”, besluit Bart Roman. “Gezondheid is prioritair, en in het kader daarvan moeten soms onpopulaire beslissingen worden genomen. Maar ik stel mij wel vragen bij de manier waarop daarover beslist wordt.”

Lees ook: Ook zalen Sportpaleis Group moeten agenda vrijmaken tot eind augustus: “Dit zal sowieso verstrekkende gevolgen hebben”

Lees ook: Grote festivals gaan deze zomer niet door: geen Rock Werchter, Tomorrowland en Gentse Feesten