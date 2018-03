Organisator van grandioos geflopt "luxe"-event 'Fyre Festival' bekent schuld aan fraude MVO

07 maart 2018

07u14 0 Festivals De organisator van het mislukte Fyre Festival heeft in een rechtbank in New York verklaard dat hij schuldig is aan fraude. Billy McFarland liet investeerders onder valse voorwendselen 26 miljoen dollar (bijna 21 miljoen euro) in zijn bedrijf en het festival steken.

McFarland en zijn team, onder wie rapper Ja Rule, hadden Fyre Festival aangeprezen als een luxueus, exclusief feest en bekende sterren betaald om het festival te promoten op sociale media. Toen de eerste bezoekers in april aankwamen op de Bahama's, bleek het echter een grote chaos op het eiland. In plaats van te overnachten in chique bungalows stonden er tenten klaar, de luxe maaltijden bestonden uit niet meer dan een boterham met kaas. Ook was er een tekort aan water en medische zorg. Het festival moest daarom op het laatste moment worden afgelast.

Later bleek dat ook een grote groep investeerders was gedupeerd. McFarland werd op 30 juni gearresteerd wegens fraude. De 26-jarige Amerikaan wordt ervan beschuldigd te hebben gesjoemeld met documenten die hij aan potentiële geldschieters van het festival gaf. Daardoor kregen de 80 investeerders verkeerde cijfers over de financiële gezondheid van het bedrijf dat hij had opgericht om het festival te organiseren. Een kaartverkoper stak op basis van de valse papieren 2 miljoen dollar in een partij exclusieve voorverkoopkaarten.

McFarland, die tijdens de rechtszaak zijn excuses aanbood aan de gedupeerden, werknemers en zijn familie, kan voor ieder van de twee fraude-aanklachten een celstraf van twintig jaar krijgen. Volgens Billboard is zijn schuldbekentenis echter onderdeel van een deal, waardoor hij acht tot tien jaar krijgt. De definitieve beslissing over de straf neemt de rechter in juni.