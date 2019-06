Organisator I Love Techno: “Ik vrees dat bezoekers geld niet zullen terugzien” KVDS

29 juni 2019

09u20

Bron: Radio 1 19 Festivals De organisator van I Love Techno vreest dat de bezoekers van het geannuleerde Vestiville hun geld niet zullen terugzien. Dat heeft hij gezegd op Radio 1. Hij was zelf aanwezig op het festival en begrijpt niet waarom alles op het allerlaatste moment werd afgelast. “Als alle attesten in orde waren en er voldoende security was, had het festival volgens mij perfect kunnen doorgaan”, klinkt het.

“Het festival stond er, structureel en organisatorisch. Het was klaar om 10.000, 15.000 of 20.000 bezoekers te ontvangen. Het was akelig goed af”, klonk het. “Misschien waren de attesten niet in orde, dat weet ik niet. Vreemd dat het ’s morgens nog oké was voor de burgemeester, maar om 17 uur niet. Ik kon ook niet merken dat er iets niet in orde was met de veiligheid. Er waren maar 1.500 aanwezigen. Het gegoochel met de bezoekersaantallen was wel fout van de organisatie.”

Attesten

Als de attesten in orde waren – “Waarop het lijkt gezien de go van de burgemeester om 11 uur” – en er genoeg beveiliging was – “Wat ik niet kan inschatten” – had het festival perfect kunnen doorgaan, klinkt het. “Dat er sprake is van onbetaalde facturen en dergelijke, is natuurlijk een andere zaak. Daar kan ik niet over oordelen. Ik vrees wel dat de bezoekers hun geld niet zullen terugzien. De financiële put zal daarvoor waarschijnlijk te groot zijn.”





Volgens de I Love Techno-organisator is het in de hiphopwereld overigens schering en inslag dat headliners afzeggen. “Herinner je Travis Scott op Pukkelpop vorig jaar”, zegt hij. “A$AP Rocky heeft dat nu enkele uren voordien gedaan. Hiphoppers hebben niet veel nodig om af te zeggen. Ik hoop dat de burgemeester niet alleen is afgegaan op de security van een hiphopper.”