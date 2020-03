Organisatie Tomorrowland onzeker over de toekomst: “We weten niet hoe het er binnen een paar maanden voor zal staan” MVO

24 maart 2020

21u43 0 Festivals De organisatoren van Tomorrowland laten voor het eerst een noot van twijfel horen. In een brief die werd doorgestuurd naar alle geregistreerde ‘People Of Tomorrow’ laat men weten dat de voorbereidingen voor het festival nog steeds aan de gang zijn, maar dat het van de overheid zal afhangen of het feest in Boom deze zomer doorgaat. “We werken met goede moed, maar ook met onzekerheid.”

“People of Tomorrow, dit zijn uitzonderlijke en uitdagende tijden voor ons allemaal”, klinkt het in een statement van de organisatie. “Als een wereldwijde gemeenschap is het onze gedeelde missie om elkaar te steunen, hoop te geven en vooruit te kijken naar een betere toekomst die ons zal blijven verbinden. Dat is de basis van onze filosofie. Net zoals het de basis is van Tomorrowland.”

“De voorbereidingen voor Tomorrowland 2020 zijn nog steeds aan de gang. Honderden mensen werken dag in dag uit om een nieuw, geweldig hoofdstuk uit de grond te stampen. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheden op met kracht en positiviteit, maar langs de andere kant ook met onzekerheid. Niemand weet namelijk hoe de wereld eruit zal zien binnen een paar maanden.”

“Het welbevinden, de gezondheid en de veiligheid van de People of Tomorrow en de artiesten blijven onze prioriteit. We volgen de instructies van de overheid nauwlettend op gedurende onze voorbereidingen. We hopen ten zeerste dat we samen met jullie mogen vieren deze zomer. Ondertussen willen we iedereen oproepen om de maatregelen van de overheid na te leven. Blijf thuis, was je handen en hou afstand van elkaar. Voor jezelf en je geliefden zorgen betekent ook zorgen voor de toekomst.”