Organisatie Pinkpop-festival hoopt op positief advies: "Onze voorbereidingen zijn in volle gang"

19 maart 2020

17u31

Bron: Eigen verslaggeving 0 Festivals Terwijl de Belgische festivalorganistoren een negatief advies kregen van onze bekende virologen, is daar in Nederland vooralsnog geen sprake van. Pinkpop - ook voor heel wat landgenoten de traditionele opener van het seizoen - hoopt nog steeds de terreinen in Landgraaf op 19 juni te mogen openen.

“Op dit ogenblik gaan we er vanuit dat Pinkpop gewoon doorgaat,” aldus woordvoerder Niek Murray. “Het is nog 3 maanden tot het festival en de voorbereidingen zijn in volle gang. Intussen volgen we natuurlijk de aanwijzingen van de overheid want de veiligheid van onze bezoekers, artiesten en medewerkers komt op de eerste plaats.”

In Nederland kiest men voorlopig voor een geheel andere aanpak van het virus. Het land is nog niet in lockdown-light. Een eventuele annulatie is dus nog niet meteen aan de orde. “Omdat niemand kan voorspellen hoe de coronacrisis zich ontwikkelt en de situatie dagelijks verandert, heeft het op dit moment geen zin om te speculeren over maatregelingen of zelfs afgelasting van het festival en de gevolgen daarvan,” aldus Murray. “Nieuwe ontwikkelingen die invloed hebben op ons festival zullen we direct via onze site en andere kanalen melden.”