Opgepast, hier waakt de... vis

16 augustus 2019

"Betreden op eigen risico", dat is de boodschap die Noa, Niel, Yoni en Maarten duidelijk maken aan hun plekje op het kampeerterrein. "Aangenaam, dit is Jaak", stelt Maarten zijn vis voor. "Hij beschermt ons deze vier dagen en is de allerbeste zwemmer."

"Voor welke artiest wij naar Pukkelpop komen? Voor Fisher, natuurlijk. (lacht)" Die Australische technoproducer speelt zondag in de Boiler Room. Of Jaak dan mee mag, is niet zeker.