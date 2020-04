Ook Tessa Dixson mag een kruis maken over haar festivalzomer: “Triest, maar te verwachten” Isabelle Deridder

16 april 2020

11u18 0 Festivals Ze won vorig jaar ‘De Nieuwe Lichting’ van Studio Brussel, bracht met ‘Genesis’ vlak voor de coronacrisis haar debuutalbum uit en stond te trappelen om deze zomer zichzelf te bewijzen op verschilende festivalpodia. Maar ook voor Tessa Dixson wordt het een stille zomer. “Ik kan alleen maar hopen dat onze inspanningen lonen.”

“Dit is echt heel erg triest”, aldus Tessa. Het 22-jarige talent zou deze zomer onder andere haar opwachting maken op WECANDANCE in Zeebrugge. Die kans, en vele anderen, krijgt Dixson door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad niet. “Het festivalseizoen is voor een artiest het hoogtepunt van het jaar. Dat dit nu niet kan doorgaan, betekent voor heel wat artiesten een serieuze streep door hun rekening. Dit doet velen onder hen pijn.”

“Al denk ik wel dat deze beslissing te verwachten viel”, gaat ze verder. “Gezondheid en veiligheid zijn nu eenmaal het belangrijkste dat er is. Ik hoop dat we, door binnen te blijven en te luisteren naar de instructies, ervoor zorgen dat de zomer van 2021 een echt feestje wordt.”