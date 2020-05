Ook Songfestival 2021 in gedrang: “Pas als vaccin er is, kunnen er weer grote evenementen worden gehouden” LOV

07 mei 2020

11u30

Bron: AD, ANP 4 Festivals Pas als er een vaccin tegen het coronavirus is, kunnen grote evenementen weer worden gehouden. Tot die tijd is het gevaar te groot dat het virus daardoor weer opleeft, besliste het kabinet in Nederland. In België is zo'n besluit nog niet genomen, maar viroloog Marc Van Ranst leek er Pas als er een vaccin tegen het coronavirus is, kunnen grote evenementen weer worden gehouden. Tot die tijd is het gevaar te groot dat het virus daardoor weer opleeft, besliste het kabinet in Nederland. In België is zo'n besluit nog niet genomen, maar viroloog Marc Van Ranst leek er eerder wel naar te hinten

In Nederland worden veel van de strenge maatregelen tegen het coronavirus de komende tijd versoepeld. Zo gaan de scholen, horeca, sportverenigingen en culturele instellingen weer open. Maar van grote festivals en andere ‘massale evenementen met een landelijke uitstraling’ komt het voorlopig niet, schrijft ‘coronaminister’ Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Organisatoren en publiek moeten afwachten, want een datum kan het kabinet voor de evenementen nog niet noemen. Wel is zeker dat er gewacht wordt op een vaccin. “We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.”

Een drastisch besluit dat in België voorlopig nog niet werd genomen, maar waar wel naar lijkt te worden gehint. Zo reageerde Marc Van Ranst op de discussie over grote sportwedstrijden en publiek. “Volle stadions zien we niet terug tot er een vaccin is gevonden”, zei hij toen zonder een seconde te twijfelen. Geen gevulde stadions, maar dus ook geen volle concertzalen of festivalweides tot er een vaccin is dat kan toegediend worden aan de bevolking. Dat zou nog wel eens een jaar of langer kunnen duren.

Songfestival

Na de afgelasting van het Songfestival 2020 komt met deze maatregelen ook de editie van 2021 in het gedrang. De Nederlandse organisatie van het Eurovisie Songfestival neemt nu de tijd om goed te kunnen beoordelen wat de gevolgen zijn van het nieuwe kabinetsbesluit, laat een woordvoerder van de NPO weten. “We begrijpen dat het publiek graag wil weten wat de coronamaatregelen gaan betekenen voor de organisatie van een evenement zoals het Songfestival in 2021", laat de zegsvrouw weten. “Uiteraard staat de gezondheid van deelnemers, medewerkers en bezoekers altijd voorop.”

De nieuwe besluiten van het kabinet moeten nu besproken worden met alle partijen die bij de organisatie betrokken zijn, zoals de gemeente Rotterdam en de European Broadcasting Union (EBU). “Het is nu dus nog te vroeg om uitsluitsel te geven over de organisatie en de vorm van het ESF in 2021. We komen hier op een later moment deze maand op terug.”

Lees ook:

De Morgen, Humo en Willy organiseren ‘Drive-in Festival’, hét alternatief voor de Belgische festivalzomer

Grote festivals gaan deze zomer niet door: geen Rock Werchter, Tomorrowland en Gentse Feesten

Ook zalen Sportpaleis Group moeten agenda vrijmaken tot eind augustus: “Dit zal sowieso verstrekkende gevolgen hebben”