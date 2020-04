Ook Nederlandse festivals afgelast: “De teleurstelling is onvoorstelbaar groot, maar we staan achter dit besluit” SDE

21 april 2020

20u14

Bron: ANO 0 Muziek Ook in Nederland worden alle evenementen tot 1 september afgelast in verband met de coronacrisis. Dat kondigde premier Mark Rutte (53) dinsdagavond aan. Dat betekent dus onder meer slecht nieuws voor Pinkpop, het langstlopende jaarlijkse popfestival ter wereld.

“Ja, dat is zuur”, zei premier Mark Rutte dinsdagavond nadat hij bekendmaakte dat alle evenementen tot in ieder geval 1 september niet door kunnen gaan in verband met de coronacrisis. Volgens de minister-president vormen festivals, concerten en sportwedstrijden nog een te groot risico voor de volksgezondheid. “Risico’s die we de komende tijd niet aankunnen. Dat betekent dus geen Pinkpop, geen Vierdaagse en geen Zwarte Cross”, concludeerde Rutte. Volgens hem “ontkomen we er niet aan om dit offer te brengen”. “Ik hoop en reken erop dat mensen dat zullen begrijpen.”

Pinkpop heeft al besloten dat de 51e editie van het festival naar volgend jaar verschoven zal worden. “Met pijn in ons hart moeten we aankondigen dat de 51e editie van Pinkpop helaas niet in 2020, maar pas in 2021 zal plaatsvinden”, communiceerde de festivalorganisatie tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte over de verlening van de coronamaatregelen. “Natuurlijk is de teleurstelling binnen de organisatie van Pinkpop onvoorstelbaar groot, maar ondanks dat staan we volledig achter dit besluit, aangezien jullie gezond- en veiligheid en ook die van alle andere betrokken partijen onze hoogste prioriteit heeft.”

De festivalorganisatie werkt nog aan een plan voor de verkochte tickets. Duidelijk was al dat Pinkpop is aangesloten bij de landelijke ‘Bewaar je ticket-regeling’, waarbij kaarten geldig blijven voor de editie van volgend jaar. “Wij begrijpen dat er vragen leven, maar om meerdere redenen hebben we even de tijd nodig en we hopen op jullie begrip en medewerking wat dat betreft”, aldus de organisatie. “We informeren kaartkopers zo snel mogelijk en persoonlijk.”

