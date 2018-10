Ook Mumford & Sons komt volgend jaar naar Werchter TK

12 oktober 2018

08u33 0 Festivals Vorige week werd bekendgemaakt dat The Cure op het programma van Rock Werchter zal staan, en nu wordt er ook een tweede groep toegevoegd aan de affiche. De folkrockband Mumford & Sons zal volgend jaar optreden op het festival.

Mumford & Sons zal heel wat nieuw materiaal kunnen brengen volgende zomer. De groep legt momenteel de laatste hand aan hun nieuwe album 'Delta', dat op 16 november uitkomt en het tienjarig bestaan van de band viert. De groep keert terug naar een meer intiemere, akoestischere sound. De eerste single van de plaat, 'Guiding Light', werd intussen al gelanceerd én goed onthaald.

Rock Werchter vindt volgend jaar plaats van donderdag 27 juni tot en met zondag 30 juni in het Festivalpark in Werchter. De ticketverkoop start op vrijdag 26 oktober om 9u via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Meer namen voor Rock Werchter 2019 volgen snel.