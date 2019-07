Ook Louis Vuitton had een dj op Tomorrowland Redactie

20 juli 2019

00u00 0

De hipste dj op de affiche? Dat moet Virgil Abloh (38) zijn. De Amerikaan is immers niet alleen het brein achter modelabel Off-White, sinds maart 2018 is hij ook aan de slag als artistiek directeur bij modehuis Louis Vuitton, waar hij de mannencollectie ontwerpt. Het leverde Virgil heel wat bekende fans op, onder wie Rihanna, Kendall Jenner en de Hadid-zusjes. Een stijlvolle man, die ook een stijlvolle set afleverde op het Core-podium. Logisch ook, want Abloh is ondertussen al meer dan twintig jaar met muziek bezig. Is er iets dat deze man niet kan?