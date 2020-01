Ook Liam Gallagher en Tones and I deze zomer op Rock Werchter MVO

31 januari 2020

17u20

Bron: ANP 0 Fesitvals De line-up van het Belgische festival Rock Werchter krijgt steeds meer vorm. Vrijdag werden weer een aantal namen aan het affiche toegevoegd. Onder anderen Liam Gallagher, Tones and I en Kacey Musgraves zijn komende zomer van de partij.

De acts treden op drie verschillende podia op, tijdens drie verschillende dagen. Liam Gallagher staat samen met The Strokes en Lewis Capaldi op vrijdag 3 juli op de Main Stage. KluB C is een dag later het decor voor Tones and I en countryzangeres Kacey Musgraves laat zondag 5 juli vanuit The Barn van zich horen.

De organisatie van Rock Werchter maakte eerder bekend dat ze onder anderen Pearl Jam, Kendrick Lamar, System of a Down, Twenty One Pilots en Volbeat al heeft gestrikt voor de komende editie. Het festival duurt van donderdag 2 juli tot en met zondag 5 juli en vindt traditiegetrouw plaats in het Festivalpark in Werchter, België.

De voorlopige line-up

Donderdag 2 juli

Main Stage: Pearl Jam, Pixies, The Lumineers, Rag’n’Bone Man, Haim

The Barn: Disclosure, Beck, Wilco

The Slope: Black Pumas, The Big Moon

Vrijdag 3 juli

Main Stage: The Strokes, Liam Gallagher, Lewis Capaldi

The Barn: Archive, Cigarettes After Sex

KluB C: Bicep Live, Brittany Howard

Zaterdag 4 juli

Main Stage: Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Faith No More, Anderson .Paak and the Free Nationals, Dermot Kennedy, Keane

The Barn: The Streets, Jorja Smith, Jimmy Eat World

KluB C: Tones and I

Zondag 5 juli

Main Stage: System of a Down, Volbeat, Placebo, Yungblud, The Pretty Reckless, Sum 41, Joost

The Barn: Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Michael Kiwanuka, Kacey Musgraves, Big Thief

KluB C: Meute