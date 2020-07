Ook comedy op zomerbar Werchter: William Boeva en Xander De Rycke treden aan TK

07 juli 2020

11u50 0 Muziek Het loopt vlot bij de zomerbar in Werchter, het initiatief dat de pijn van de gemiste festivals wat moet verzachten. Niet alleen wordt er opnieuw live muziek gebracht, er zal deze zomer ook comedy te zien zijn. William Boeva en Xander De Rycke tekenen alvast present.

De ticketverkoop voor de zomerbarconcerten, waar telkens 400 mensen in kleine bubbels kunnen genieten van een optreden, loopt als een trein. Dat meldt Werchter in een persbericht. En dus worden er nog wat mensen toegevoegd aan het programma. “Net werd een extra concert van Equal Idiots aangekondigd. Zij dubbelen op vrijdag 17 juli. En ook vandaag worden er 2 comedy nights toegevoegd aan het programma. Op woensdag 15 juli staat William Boeva in de zomerbar. Met in zijn zog Jasper Posson en Amelie Albrecht. Op woensdag 22 juli is het podium voor Xander De Rycke. Hij brengt Jade Mintjens mee naar Werchter”, klinkt het.

De opbrengsten van de zomerbarconcerten worden door Rock Werchter aan LIVE2020 geschonken, het solidariteitsfonds van en voor de livemuzieksector.