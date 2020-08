Omzet met 98% gekelderd: megaverlies voor Live Nation redactie

05 augustus 2020

23u48

Bron: ANP 0 Festivals Concertorganisator Live Nation heeft in het tweede kwartaal een forse klap gekregen nu er door de coronapandemie nauwelijks concerten en festivals zijn. De omzet kelderde met 98 procent en het moederbedrijf van Rock Werchter zette een enorm verlies van 610,5 miljoen dollar (ongeveer 515 miljoen euro) in de boeken. Wel zegt de onderneming genoeg geld te hebben om te overleven tot er weer concerten en festivals mogelijk zijn.

Live Nation denkt dat die evenementen volgend jaar zomer weer op grote schaal kunnen worden gehouden. In de periode daarnaartoe zal het bedrijf weer meer kaartjes kunnen verkopen. In de afgelopen periode verkocht Live Nation ook al 19 miljoen kaartjes voor concerten en festivals die volgend jaar plaatsvinden.

De huidige moeilijke periode overleeft het bedrijf door stevig in de kosten te snijden en ook investeringen uit te stellen. Dat levert Live Nation dit jaar 2,2 miljard dollar op. Bovendien hoeft de onderneming maar een klein deel van de al verkochte kaartjes voor verplaatste concerten terug te betalen. 86 procent van de mensen kiest er namelijk voor om zijn kaartje te houden voor de nieuwe datum.



Momenteel organiseert Live Nation virtuele concerten en festivals die online te volgen zijn. In landen waar dat mag zijn er bovendien concerten met voldoende afstand tussen de fans. Live Nation heeft 2,7 miljard dollar in contanten en kredietmogelijkheden beschikbaar. Daarmee denkt het bedrijf het tot de terugkeer van grote evenementen te kunnen uitzingen.