Oeps, probleempje? Zowel Suikerrock als Lokerse Feesten pakken op dezelfde dag uit met Niels Destadsbader en Marco Borsato IDR

01 maart 2019

14u38

Wie deze zomer graag Niels Destadsbader en Marco Borsato aan het werk wil zien, heeft twee keer geluk. Zowel Suikerrock - het stadsfestival uit Tienen - als de Lokerse Feesten kondigden vanmorgen immers, met een luttele vijftien minuten verschil, nota bene, aan dat beide artiesten bij hen op het podium zullen staan.

Suikerrock mag de twee toppers op zondag 28 juli ontvangen, terwijl in Lokeren de heren op vrijdag 2 augustus op de planken zullen staan. “Je zou kunnen denken dat de aankondiging van de Lokerse Feesten vervelend is voor ons, maar we hadden dat afgesproken”, klinkt het bij Suikerrock-organisator Walter Kestens. “We zijn weliswaar twee onafhankelijke organisaties, maar gaan wel vriendschappelijk met elkaar om. Toen ik hoorde dat de Lokerse Feesten ook Niels en Marco geboekt hadden, vond ik dat helemaal geen probleem. Ik heb toen zelf voorgesteld om dit nieuws op dezelfde dag aan te kondigen. Puur omdat Niels en Marco zo’n grote namen zijn.”

En hoewel de twee optredens op enkele dagen van elkaar plaatsvinden - en je dus zou kunnen vermoeden dat de ticketverkoop hieronder zal lijden -, is er voor Kestens geen probleem. “Wij zitten in het centrum van het land, terwijl de Lokerse Feesten zich grosso modo tussen Gent en Antwerpen bevinden. We zijn ook twee verschillende festivals hé. We leggen elk onze eigen accenten, maar soms gebeurt het nu eenmaal dat we dezelfde artiesten boeken. Wij zien het in ieder geval volledig zitten om Niels en Marco hier op zondag 28 juli te verwelkomen. Tenzij het echt héél slecht weer is, staan beide heren garant voor een avond topentertainment.”

suikerrock.be/tickets

lokersefeesten.tickoweb.be