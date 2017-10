Nu al uitkijken: 'Tomorrowland op zee' volgend jaar op twéé cruiseschepen FT

19u59 0 The Ark

Het drijvende dancefestival 'The Ark' komt met goed nieuws, want volgend jaar wordt er opnieuw gedanst op de Middellandse Zee. Meer nog: niet één maar twéé cruiseschepen zullen alle feestvierders - liefst vijfduizend - van Barcelona naar Ibiza en Palma brengen. Deze zomer was 'The Freedom of the Seas' nog het decor, een van de meest luxueuze cruiseschepen ter wereld. Het paradepaardje met waterpark, basketbalveld, minigolfterrein, casino, theaterzaal en tweesterrenrestaurant, wordt volgende zomer vervangen door het 'kleinere' Visions of the Seas.



Een ticket voor het dancefestival kost 549 euro per persoon. Daar krijg je een standaard slaapkamer voor, inclusief maaltijden, frisdranken en animatie. Allicht zal je net als dit jaar, bijzonder snel moeten zijn om één van de feestvierders te zijn.

The Ark

The Ark