Nu al geen weekopties meer: Ticketverkoop Tomorrowland Winter loopt als een trein

11 september 2018

06u58

Bron: NB 0 Festivals Stevig feesten op beats van onder meer Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies en Martin Garrix, maar dan in de Franse Alpen: dat is waar Tomorrowland Winter voor staat. En het concept slaat aan: na een paar dagen zijn alle tickets van de eerste ticketverkoop uitverkocht.

Van 9 tot 16 maart wordt het hele wintersportresort Alpe d’Huez Grand Domaine Ski in Frankrijk omgevormd tot ‘Tomorrowland Winter’, een festival en 'fantasiewonderland' voor 30.000 muziekliefhebbers uit de hele wereld. Er zullen verschillende podia zijn, waaronder een mainstage die speciaal voor deze editie is ontwikkeld aan de voet van de ski-pistes. Op een hoogte van 1.860 meter in de Franse Alpen belooft de organisatie, met het thema ‘The Hymn of the Frozen Lotus’, een "sensationele line-up, state-of-the-art decor en lekker eten en drinken op de meest verrassende plekken".

Afgelopen zaterdag werden de eerste tickets voor het evenement op de markt gegooid, en intussen zijn ze ook allemaal de deur uit. Ze waren nochtans aan de prijzige kant: er werden alleen pakketten voor 7 dagen aangeboden, en daarvoor moest je minstens 825 euro neertellen. In ruil kreeg je wel een festivalticket, logement en een skipas, en daarnaast ook een aantal cateringopties (ontbijt, half- of volpension).

Wie geen ticket kon bemachtigen, krijgt dit weekend nog een kans: nu zaterdag gaan de pakketten voor vier dagen in verkoop. Al zullen er misschien ook nog enkele weekpassen beschikbaar worden. Sommige logies zijn nog niet vrijgegeven en er zijn verhuurders die nog moeten beslissen of ze bedden ter beschikking zullen stellen”, klinkt het in het Nieuwsblad.