Nu al eerste grote naam voor festivalzomer 2020: Taylor Swift komt naar Werchter Boutique TDS

17 september 2019

16u34 28 Muziek De festivalzomer is amper voorbij, of daar is de eerste grote naam al voor die van 2020: Taylor Swift (29) komt als headliner naar Werchter Boutique. De zangeres heeft haar optreden net bevestigd aan de organisatie.

Het is intussen al acht jaar geleden dat Taylor Swift in ons land op de planken stond. De razend populaire zangeres gaf toen een concert in Vorst Nationaal, maar sindsdien hield ze met geen van haar tournees halt in ons land. Daar komt nu dus verandering in: op zaterdag 20 juni 2020 staat ze op de planken van Werchter Boutique.

Taylor Swift (29) is een waar fenomeen. Ze is zangeres, muzikant, songschrijver, producer. Ze is een vrouw van vele hits, van indrukwekkende cijfers en statistieken, van ontelbaar veel awards, van een net uitgebracht prima zevende album ‘Lover’. Ze heeft 35,8 miljoen abonnees op Youtube, 122 miljoen volgers op Instagram, bijna 85 miljoen volgers op Twitter. Op Spotify telt ze meer dan 43 miljoen luisteraars per maand.

Zeven albums heeft Taylor Swift intussen op haar palmares. De teller verkochte albums staat op 50 miljoen. Ook digitaal gaat het haar voor de wind. Ze is één van de top 5 artiesten met de hoogste digitale verkoopcijfers. Volgens berekeningen van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes is ze momenteel de best verdienende vrouwelijke artieste.

Tickets

De komst van Taylor Swift naar Werchter Boutique is dus om meer dan één reden bijzonder. De ticketverkoop voor Werchter Boutique 2020, dat plaatsvindt in het Festivalpark in Werchter, start op woensdag 25 september om 10u via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Het festivalprogramma wordt binnenkort verder aangevuld.