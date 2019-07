Nostalgie troef bij John Fogerty SD

15 juli 2019

09u19 0 Festivals Met zijn 74 lentes is John Fogerty duidelijk de ouderdomsdeken van deze TW Classic. Met zijn rockgroep Creedence Clearwater Revival stond hij zelfs op het legendarische festival Woodstock. Nostalgie verzekerd, dus.

Beginnen doet Fogerty, met zoon Shane op de gitaar, met ‘Born On The Bayou’. Net als ‘Suzy Q’, dat niet lang daarna volgt, een bekende hit, maar de eerste nummers vallen wat vlak. Wanneer ook zoon Tyler naar goede gewoonte komt meebrullen op ‘Good Golly Miss Molly’ - ergens halverwege - komt er eindelijk wat langverwachte schwung in de set. Dat we daarvoor moesten wachten tot Fogerty een handjevol covers speelt, is zonde, gezien de uitgebreide verzameling hits van de man (‘Bad Moon Rising’, ‘Down By The Corner’, ‘Fortunate Son’). Nu Fogerty eenmaal warmgedraaid is (en de weide helemaal volgelopen) zijn het gelukkig wel die hits die voor vuurwerk zorgen. Meezingers met een nostalgisch sausje, meer moet het soms niet zijn. Eindigen doet de kranige zeventiger met zijn ‘Proud Mary’, compleet met confetti en (echt) vuurwerk.