Nooit te oud voor Pukkelpop: "Pas een nieuwe heup laten steken. So what?" Redactie

17 augustus 2018

00u00 0

De gemiddelde leeftijd mag dan wel 18 jaar, er zijn toch uitzonderingen. Zussen Claire en Christiane Roggen uit Hasselt, bijvoorbeeld: de ene is er 71, de ander 64. Maar zeg niet dat ze oud zijn. "Bijlange niet! Ik heb pas een nieuwe heup laten steken, nu kunnen we er weer tegen", lacht Christiane. Al sinds 2005 trekken ze jaarlijks samen naar Kiewit. "Pukkelpop is volledig onze muziek. Martin Solveig is onze held van de dag, die moéten we zien. En Charlotte de Witte en Dua Lipa zijn ook top", klinkt het. "Je ziet, wij zijn volledig mee met de jeugd, hoor." Ook qua drankgebruik. "Doe ons maar een Desperados", lachen ze. "Maar niet te veel, daar kunnen we niet meer tegen."