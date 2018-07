Noami (19) rent als eerste de wei van Werchter op: "Voor 'The Script' wil ik gerust een hele dag in de zon staan" DBJ

05 juli 2018

14u03 0 Festivals Rock Werchter is nu eindelijk echt begonnen. Om 12u kwamen de fans door de hekken gelopen, Manou snelde als eerste naar de Main Stage voor een plekje op de eerste rij. "Wij reizen 'The Script' achterna."

Rock Werchter is in gang getrapt. De ruim 80.000 festivalgangers van vandaag staat een bomvolle eerste concertdag te wachten met onder meer Gorillaz, Queens of the Stone Age en Triggerfinger.

De Amsterdamse Manou stormde als eerste het festivalpark op, later gevolgd door haar vriendinnen, op zoek naar een plekje op de eerste rij aan het hoofdpodium. "Voor The Script willen wij gerust een hele dag in de zon staan", lacht de 19-jarige Manou. "Wij zijn op alles voorbereid. We hebben ons goed ingesmeerd en werken met een beurtrol om drank te gaan halen."



De vriendinnengroep is niet aan hun proefstuk toe. "We volgen 'The Script' door heel Europa. Vorige week stonden we nog in Belfast, maar we zijn ook naar Hamburg geweest en Ierland. Dit is het twintigste optreden dat we zien van hen. Dat we nog tot half acht moeten wachten is niet erg, het belangrijkste is dat we er zijn."

