Nieuwe naam voor Rock Werchter: System Of A Down maakt weide op zondag onveilig MVO

04 december 2019

16u45 66 Festivals Alweer een nieuwe naam bekend voor Rock Werchter 2020. Metalband System Of A Down komt op zondag 5 juli naar het Festivalpark. Ook Pearl Jam (2 juli) en Twenty One Pilots (4 juli) zijn reeds aangekondigd.

System Of A Down bestaat uit vier Californiërs van Armeense afkomst. Hun muziek is een boeiende botsing van oriëntaalse elementen met echo’s van Slayer, Van Halen en Frank Zappa. Gevormd in 1994 hebben ze vijf studioalbums op het palmares. Drie daarvan debuteerden op nummer 1 in de hitlijsten van de VS. Hun laatste zaalconcert op Belgische bodem was na zeven minuten uitverkocht.

Rock Werchter 2020 vindt plaats van donderdag 2 juli tot zondag 5 juli in het Festivalpark in Werchter. De ticketverkoop start op vrijdag 6 december om 10u via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.