Nieuw festival ‘Vestiville’ krijgt groen licht: Cardi B zakt in juni af naar Lommel TK

25 januari 2019

07u07

Bron: HBVL 0 Festivals Goed nieuws voor fans van urban music: het driedaagse festival Vestiville heeft groen licht gekregen van het Lommelse stadsbestuur. Dat wil zeggen dat grote namen als Cardi B, Future en Migos deze zomer zullen afzakken naar ons land. Klein probleempje wel: het festival valt samen met Werchter.

Op 28, 29 en 30 juni plant Vestiville haar eerste editie, en de organisatie pakt meteen groots uit. Niemand minder dan wereldster Cardi B zal op de laatste festivaldag een optreden geven. Daarnaast treden ook onder meer Boef, Lil Baby, Famke Louise en Sevn Alias op. Maar het evenement focust niet alleen op muziek: er zou ook ruimte zijn voor fashion en kunst.

Het festival zal plaatsvinden in het Kristalpark-Balendijk in Lommel (inclusief camping), al was dat lang niet zeker. De voorbije weken had het stadsbestuur wel wat vragen bij de organisatie, aangezien de ticketverkoop al gestart was zonder goedkeuring van het schepencollege. Ook het feit dat er gerekend werd op 125.000 bezoekers, deed wenkbrauwen fronsen. Intussen zijn alle strubbelingen gelukkig van de baan, meldt Het Belang Van Limburg. “We hebben intussen twee gesprekken gehad met de festivalorganisatie. Ze kregen enkele vragen van onze politiediensten en hebben daar nu gunstig op geantwoord. Als stadsbestuur geven we daarom een principiële goedkeuring aan Vestiville. Het wordt zeker geen evenement voor 125.000 bezoekers, de organisatie rekent op maximaal 35.000 bezoekers per dag”, aldus burgemeester Bob Nijs. Hoeveel het er uiteindelijk zullen worden - gezien het feit dat het samenvalt met Werchter - valt nog af te wachten.