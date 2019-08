Niet meer zo jong, wel pure nostalgie: De Jeugd Van Tegenwoordig trekt dag drie écht op gang JOBG

17 augustus 2019

18u13 0 Festivals Ze zijn niet meer zo jeugdig, maar De Jeugd Van Tegenwoordig had genoeg aan ‘Watskeburt’ om de hele menigte op te hitsen. Het eerste echte feestje van dag drie en pure nostalgie.

Bij hun doorbraak in 2005 waren ze effectief nog jeugd, ondertussen draaien ze richting de 40 en klopt hun groepsnaam eigenlijk niet meer. Alleen voelen Willie Wartaal en co zich allesbehalve een pakje ouder. Van een stagedive hier en daar en een portie gehuppel zijn ze niet vies. Evenmin van hun sappige teksten. ‘Manon, ik heb zin in een wiepie op het balkon’ tot ‘Applaus voor die kut’: De Jeugd Van Tegenwoordig bekt de taal van de jeugd nog steeds. En het zijn die hits en sappige lyrics die nog altijd scoren. ‘Watskeburt’, ‘Get Spanish’ en ‘Sexy Beesten’. “Jùllie zijn sexy beesten!”, kraamde Faberyayo, die met zijn roze broek en bandana nog in zijn puberteit is blijven steken, het uit. “Ik voel jullie energie tot in mijn penis - zalig!” En daarmee is alles wel gezegd. Pure nostalgie, meekwijlen en jezelf een uurtje weer jeugdig voelen: Pukkelpop genoot. Missie geslaagd.