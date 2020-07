Netsky vreest dat festivals zoals wij ze hebben gekend nooit meer terugkomen: “Zal de volgende generatie nog in de modder kunnen knuffelen?" MVO

26 juli 2020

08u36

Bron: Nieuwsblad 3 Festivals De Belgische top-dj Netsky (31) staat dit weekend niet in de Schorre in Boom om Tomorrowland te vieren. Het festival gaat dit jaar digitaal door. Misschien dat dat wel het nieuwe normaal wordt, zo vreest hij.

Aanvankelijk maakte hij zich niet veel zorgen over de lockdown en werkte hij thuis rustig verder aan nieuwe muziek. “Ik dacht: Over een paar weken is alles weer voorbij. Ik had nooit verwacht dat we de gevolgen deze zomer, dit najaar, en wellicht tot ver in 2021 zouden voelen”, zo vertelt hij in Het Nieuwsblad. “Op een gegeven moment ben ik heel pessimistisch geworden.”

“Eerlijk? Ik denk niet dat er volgend jaar grote internationale evenementen zullen plaatsvinden”, gaat hij verder. “Het zal duren tot er een vaccin is. Maar stel je voor dat festivals zoals we die nu kennen nooit meer terugkomen. Welke organisator kan met de hand op het hart zeggen dat op zijn feestje niemand besmet zal raken? Ik ben bang dat er effectief een andere wereld aankomt. Dat de volgende generatie niet op dezelfde manier zal kunnen knuffelen of in de modder gaan staan of tegen elkaar zal kunnen springen op festivals. Een lugubere gedachte.”