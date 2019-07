Nederlands festival Zwarte Cross excuseert zich voor ‘racistisch’ bord en zeil Reinier Vermeer

22 juli 2019

11u45

Bron: AD.nl 0 Festivals De organisatie van de Zwarte Cross heeft excuses gemaakt voor een omstreden bordje en een zeil dat als racistisch werd ervaren, onder andere door rapper Sevn Alias. Op social media ontstond ophef over een zeil waarop de tekst ‘leve de kleurling’ staat, met daarbij een foto van een Oompa Loompa.

Ook een bordje met ‘Allah’s afbakbar’ werd als ‘discriminerend, racistisch, beledigend en respectloos’ ervaren, schrijft de Zwarte Cross in een persbericht.

“Dit betreuren wij, oprecht, ten zeerste. Wij hebben geprobeerd alle personen die contact met ons zochten een antwoord te sturen en hen uit te nodigen om na afloop van het festival hierover in gesprek te gaan”, aldus de organisatie.

Bordjes met een kwinkslag

De Zwarte Cross kent een traditie van bordjes met boodschappen met een kwinkslag. Meestal zorgen de boodschappen voor vermaak en niet voor ophef. “Toen het aantal berichten dermate opliep en de sfeer grimmiger dreigde te worden, hebben wij besloten om terug te komen op ons eerdere besluit om het bord en het zeil te laten staan. Deze hebben wij toen direct verwijderd”, schrijft de organisatie.



Too little, too late vonden veel mensen. De organisatie spreekt van een wervelstorm op social media. “De Zwarte Cross is een festival waar pertinent geen plek is voor racisme, discriminatie en respectloos gedrag. Iedereen die ons festival goed kent zal dit beamen”, schrijft de organisatie.

De organisatie maakte afgelopen weekend ook al excuses aan een festivalbezoeker nadat een andere bezoeker hem ongevraagd zijn geslachtsdeel toonde.

Nog nooit meegemaakt op festivals. Lig op wijde te chillen in de zon, even oogjes dicht. Dude gaat eerst met z’n geslacht boven mijn hoofd hangen en ‘rijdt’ daarna tegen me aan. Zijn vrienden filmen. “Je hebt glitters op je gezicht, je bent homo, dit wil je toch?” Ehhh nee? #zc19 Rutger de Quay(@ rutger_) link

Fijn telefoongesprek gehad met de organisatie van de Zwarte Cross, die heel geschrokken is van m’n verhaal. Ze gaan intern de medewerkers hier scherper op trainen, én ‘kom volgend jaar terug, dan krijg je een goede, volwaardige herkansing’. Ze pakken het gelukkig heel goed op. Rutger de Quay(@ rutger_) link