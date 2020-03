Nederlands festival Paaspop afgelast MVO

23 maart 2020

23 maart 2020

Nederlandse festival Paaspop, dat van 10 tot en met 12 april zou plaatsvinden, kan vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus niet doorgaan. De organisatie betreurt het besluit, maar staat daar unaniem achter.

“Vanaf 9 maart zijn er diverse, landelijke maatregelen ingegaan omdat het coronavirus zijn intrede in Nederland deed. Velen van jullie (de bezoekers), maar ook wij, zaten sindsdien in spanning over onder meer wat dit betekende voor ons prachtige festival”, laat de organisatie weten in een reactie. “We hebben de laatste week veel gesproken en overlegd met overheidsinstellingen en met de gemeente Meierijstad (Schijndel). De gezondheid en veiligheid van jullie, bands, crew, vrijwilligers en van alle andere vele betrokkenen gaat boven alles en heeft -altijd- onze hoogste prioriteit.”

Paaspop trapt al ruim veertig jaar traditiegetrouw het festivalseizoen af in Nederland. Het valt de organisatie dan ook zwaar dat dit jaar niet te kunnen doen. “Echter, we zijn ons ervan bewust dat ziekenhuizen volstromen en dat diverse branches hard worden geraakt.”

Gekochte kaartjes blijven geldig voor de editie van volgend jaar, die van 2 tot en met 4 april gaat plaatsvinden. Ook kunnen mensen het geld terugvragen. Op de website van Paaspop worden alle mogelijkheden later deze week gedeeld.