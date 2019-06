Muse pakt Werchter - voor de zoveelste keer - in MVO

30 juni 2019

23u13 6 Festivals De mannen van Muse staan al jaren bovenaan in het telefoonboek van de festivalorganisatie. Het was al de achtste keer dat ze op Rock Werchter te gast waren. En terecht. Bij fans staan ze nog steeds hoog op ver verlanglijstje, en vanavond bewijzen ze nog maar eens waarom.

Muse stond voor het eerst op Rock Werchter in 2000, hun vorige passage dateert van 2015. Met hits als ‘Uprising’ en ‘Supermassive Black Hole’, die al jaren meegaan blijven ze scoren alsof het de eerste keer was. Daar bovenop leverden de mannen en heuse led-licht-show af die het hele gebeuren ook erg aangenaam maakte om naar te kijken - en bovendien zichtbaar vanaf de laatste rij. Niet uitsluitend meezingers, maar wel een repertoire dat herkenbaar genoeg is om de fundering van het laatste grote feestje van Werchter te vormen.