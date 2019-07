Met 900 festivalgangers op de feesttrein naar Balaton Sound Redactie

02 juli 2019

07u38

VTM Nieuws

Zo’n 900 jongeren zijn vanuit Gent vertrokken richting het Balatonmeer in Hongarije. Daar start vanaf morgen, woensdag 3 juli, het Balaton Sound Festival. Het dancefestival is enorm populair bij jongeren omdat het volgens de festivalgangers de ideale combinatie is tussen vakantie en een festival. “Het is is op een toplocatie. Je zit aan een meer en hebt goed weer,” zegt Sylke Balemans, één van de festivalgangers op de trein. De treinrit duurt wel meer dan 25 uur en kost, heen en terug, 220 euro. Daarnaast moeten de feestvierders ook nog een festivalticket kopen van 180 euro.