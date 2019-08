Mediteren op de tonen van bonkende festivalbeats doe je zo Daimy Van den Eede Lisa De Wilde

10 augustus 2019

17u09 0

Wie even op zoek is naar rust op het strandfestival WECANDANCE in Zeebrugge kan terecht bij WECANBREATHE. In een kleine safaritent naast het ‘Gardens of Babylon’-podium worden heel de dag meditatiesessies georganiseerd. Je concentreren op je ademhaling met bonkende beats op de achtergrond? Niet evident. Maar onder leiding van meditatiecoach Eva Kaczor wagen een handvol festivalgangers zich toch aan een sessie ‘psychedelic breath’.