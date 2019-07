Max Colombie in tranen op Tomorrowland: “Zopas mijn neef en beste vriend verloren” TK

28 juli 2019

09u04 3 Festivals The show must go on, dat bleek gisteren nog maar eens tijdens het optreden van Oscar and the Wolf op Tomorrowland. De band trad daar op op het Lotus-podium, ondanks het feit dat frontman Max Colombie een zware periode doormaakt. Tussen twee nummers door vertelde hij het publiek wat er aan de hand was.

De echte fans zullen het wel gemerkt hebben: Max Colombie was gisteren niet in zijn gewone doen tijdens het optreden van Oscar and the Wolf op Tomorrowland. Geen blitse outfit dit keer, maar een opvallend sober zwart ensemble. Ook is de zanger duidelijk niet zo vrolijk als anders. Hij verlaat twee keer het podium tussen nummers door en draait soms zijn rug naar het publiek om de tranen uit zijn ogen te vegen.

Colombie heeft het zelden over zijn privéleven, maar daar maakte hij uiteindelijk een uitzondering voor om het publiek te vertellen wat er aan de hand was. “Ik wil jullie graag iets vertellen, omdat jullie waarschijnlijk niet weten wat er gebeurd is”, steekt hij emotioneel van wal. “Mijn neef, tevens mijn beste vriend, is twee dagen geleden overleden. Als hij naar een concert van mij kwam kijken, moest hij altijd huilen. Daarom draag ik de show vanavond aan hem op.” Hij bedankt het publiek ook voor alle steun. “Het spijt me zo dat ik niet kan zingen zoals ik zou willen. Andrik, deze is voor jou.”

De neef van Colombie, Andrik Fol, kwam afgelopen donderdag om het leven bij een ongeval op de A12.

Je kan het bewuste fragment hieronder vanaf minuut 41 bekijken: