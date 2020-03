Marc Van Ranst voorspelt annulatie Rock Werchter: "Ik denk dat de beslissing al genomen is. Enkel afwachten wanneer ze communiceren” LOV/SVH

19 maart 2020

21u54

Bron: De Afspraak 44 Festivals “Ik denk dat ze er al uit zijn en dat men enkel wacht op het juiste tijdstip om te communiceren.” Volgens viroloog Marc Van Ranst komt er dit geen jaar nieuwe editie van ‘Rock Werchter’. In ‘De Afspraak’ gaf de professor aan dat de annulatie nog slechts een kwestie is van afspraken met verzekeringen.

Volgens viroloog Marc Van Ranst is de knoop doorgehakt. De professor was te gast in ‘De Afspraak’ bij Bart Schols en twijfelde niet toen hem ‘de kwestie’ Rock Wercher werd voorgelegd. “Dat moet je aan de organisatie zelf vragen. Ik denk dat ze er al uit zijn. Dat heeft te maken met verzekeringen, er moet van alles voorbereid worden.” Eerder had Van Ranst ook al een negatief advies gegeven over de organisatie van zomerfestivals.

Bij LiveNation, de organisator van Rock Werchter, klonk tot op van vandaag nog een positief geluid. “Wij gaan er nog steeds van uit dat het festival kan door gaan. Wij monitoren van nabij. De veiligheid van artiesten, fans en medewerkers is altijd onze grootste prioriteit. We begrijpen jullie bezorgdheid. De voorbereidingen zijn lopende en worden verdergezet. In aanloop naar het festival vergaderen we regelmatig met overheden en met hulpdiensten. We volgen hun raadgevingen en instructies op.”