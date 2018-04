Man die jaarlijks 70.000 mensen naar woestijn krijgt voor Burning Man is overleden IVI

29 april 2018

10u30

Bron: Belga, BBC 2 Festivals In de Verenigde Staten is Larry Harvey, de oprichter van het legendarische Burning Man-festival, op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de organisatie van het festival. Hij kreeg begin deze maand een beroerte, en overleed aan de gevolgen daarvan. Sinds midden jaren ’80 organiseerde hij het festival dat ondertussen is uitgegroeid tot een waar fenomeen.

Meer dan 70.000 mensen zakken elk jaar in de laatste week van augustus af naar de Black Rock Desert van Nevada, in de Verenigde Staten. Wat in 1986 begon met Harvey en zijn vriend Jerry Goodell als een popverbranding op Baker Beach in San Francisco om de zomerzonnewende te vieren, is ondertussen dé place to be geworden voor heel wat festivalliefhebbers.

In 1990 verhuisde het evenement naar Nevada, en het werd in de jaren nadien steeds populairder. Vandaag is de tijdelijke metropool die jaarlijks neerstrijkt in de woestijn van Nevada een verering van kunst en architectuur, met futuristische structuren die zijn opgebouwd met de modernste technologie. Op het einde van het festival worden traditioneel grote houten constructies, zoals een enorme houten figuur - the burning man -, in brand gestoken.

"Vrij om jezelf te zijn"

"Je bent vrij om jezelf te zijn", zei Harvey in 1997 over het evenement. "Het enige soort mensen dat het hier uiteindelijk niet leuk zou vinden, die we aanraden om niet te komen, zijn intolerante mensen. Zij raken geïrriteerd."

"De Burning Man-cultuur is een grote leider en een inspirerende geest verloren", zegt de CEO van het evenement, Marian Goodell, in een mededeling. "Hij interpreteerde op deskundige wijze de manifestatie van iets dat een echte beweging werd. Ik ben een dierbare vriend verloren, die ik bijna 22 jaar heb gekend, van wie ik hou, en waarmee ik al die tijd heb samengewerkt."

"Hij zei onlangs nog dat hij graag 'scènes' creëerde waardoor mensen op een nieuwe manier naar de wereld kijken. Hij was uitermate succesvol in net dat doen."