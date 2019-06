Macklemore maakt Werchter 100% cooler, maar jammer genoeg niet in graden MVO

29 juni 2019

Roch Werchter om 19u20, dat lijkt eerder op een drukke strandbar waar iedereen loom op de grond ligt en zo veel mogelijk water - en toegegeven, bier - probeert te bemachtigen. Tot Macklemore komt opdagen met bekende hits als 'Thrift Shop' en 'Can't Hold Us', en dat alles omtovert tot hét feestje van de dag.

“Werchter, ik wéét dat het boven de dertig graden is vandaag”, opent hij zijn set met het overduidelijke. “Ik kan jullie ruiken tot hier, maar ik hou daar wel van.” Zelf huppelt en springt hij inderdaad over het podium alsof hij van de hitte totaal geen last heeft, en het werkt aanstekelijk. Toch vraagt hij één van de toeschouwers om een blauw hoedje, dat hier op het festival gratis wordt uitgedeeld. Niet tegen de zon, meer omdat hij zich buitengesloten voelt. “Iedereen is hier in het blauw, en ik in een rode bandana, daar kan ik niet tegen.”

Het mag dan nog net iets te warm zijn om uitbundig dansen medisch verantwoord te maken, zijn feestmuziek zet wél aan tot luidkeels meebrullen. Wanneer zijn hit ‘Downton’ over de weide galmt klinkt het publiek haast luider dan de rapper zelf. En tegen de tijd dat ‘Can't Hold Us’ aan de beurt was, kon niemand het laten om alsnog de handjes in de lucht te gooien en het spreekwoordelijke plafond van Werchter eraf te knallen. Eindelijk beweging! Eindelijk feest! Chapeau aan Macklemore om het publiek uit hun bedwelmde roes te halen. Conclusie: de sfeer is meteen heel wat cooler, nu alleen de temperatuur nog.