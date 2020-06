Maanrock kondigt eerste namen voor 2021 aan SDE

13u35 0 Festivals Zoals bekend zullen er dit jaar geen festivals plaatsvinden, maar dat wil niet zeggen dat de organisatoren bij de pakken blijven neerzitten. Die van Maanrock bijvoorbeeld. Zij maken nu de eerste namen voor hun editie van volgend jaar bekend.

Maanrock 2021 zal van 27 tot en met 29 augustus plaatsvinden. De 24ste editie van het Mechelse stadsfestival kan alvast rekenen op enkele mooie namen. #LikeMe, Compact Disk Dummies en Arno zijn de eerste namen op de affiche. “We gaan Maanrock dit jaar dus moeten missen. Dat is heel jammer want er stond een topeditie in de stijgers”, laat Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest weten. “Maar Maanrock blijft een vaste waarde als groot gratis stadsfestival. We zijn volop bezig met een alternatief zomerprogramma 2020, dat weldra wordt voorgesteld. Tegelijk kan het aftellen naar Maanrock 2021 al beginnen. Het is geen toeval dat er nu al namen vastliggen. Met Mechelen Feest hebben we een duidelijk engagement genomen naar alle artiesten die op de planning stonden voor 2020. We laten niemand vallen en geven hen zo snel mogelijk een nieuwe kans om in Mechelen op te treden. Voor muzikanten en hun entourage is de coronacrisis een enorme domper. Door optredens te herbevestigen willen we hen zoveel mogelijk steunen in deze moeilijke tijden.”

