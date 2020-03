Lowlands, North Sea Jazz en Pinkpop voorlopig niet in gevaar door corona MVO

24 maart 2020

18u37

Bron: ANP 0 Festivals Grote Nederlandse zomerfestivals als Lowlands, Pinkpop en North Sea Jazz worden vooralsnog niet bedreigd door de nieuwe coronamaatregelen van de lokale overheid. Dat heeft een woordvoerder van concertorganisator MOJO dinsdag laten weten.

Ook kleinere festivals als Down the Rabbit Hole, Bospop en Woohah! gaan vooralsnog gewoon door. “We zijn al maanden bezig met het voorbereiden van deze evenementen, en ze vinden plaats ná de termijn van 1 juni die de overheid nu heeft gesteld”, legt de zegsvrouw uit. “Dus we gaan er op dit moment gewoon vanuit dat ze gewoon plaatsvinden.”

MOJO maakt wel de kanttekening dat de situatie kan veranderen als de overheid nog meer anti-coronarestricties oplegt voor de periode na 1 juni. “Maar daar gaan wij vooralsnog niet van uit. De fans hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken.”

Er zijn overigens wel tientallen grote concerten in de periode tot 1 juni die moeten worden verplaatst. Het gaat onder meer om optredens van sterren als Avril Lavigne, Pet Shop Boys, Paul McCartney en de Simple Minds. MOJO is op dit moment druk bezig om vervangende data te vinden voor deze optredens. Tickethouders worden van de nieuwe opties op de hoogte gesteld zodra er meer te zeggen valt.