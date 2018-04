Lost Frequencies opent Muziek en Kunstschool in Nepal, die werd gebouwd dankzij bezoekers Tomorrowland MVO

18 april 2018

Op 16 april opende de eerste Love Tomorrow Music & Arts School in Sekha, Nepal. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de Belgische ngo CUNINA en het festival Tomorrowland.

In Sekha, een klein bergdorpje gelegen in het hart van de Nepalese Himalaya, opende de eerste Love Tomorrow Music & Arts School de deuren. De school werd geopend door Sophie Vangheel, stichter-voorzitter en algemeen directeur van CUNINA en Felix de Laet, aka DJ Lost Frequencies, die Tomorrowland en de ‘People of Tomorrow’ vertegenwoordigde.

Persoonlijk verhaal

"Tijdens Tomorrowland 2016 kwam ik voor het eerst in contact met de Love Tomorrow Foundation en hun plannen voor het bouwen van een muziekschool in Nepal", legt Felix uit. "Ik was meteen erg enthousiast over het project. Ik was dan ook zeer blij toen ik de vraag kreeg om mee te reizen naar Nepal om, namens Tomorrowland en alle People of Tomorrow, de school officieel te openen."

"Mijn persoonlijk verhaal sluit dan ook perfect aan bij dat van dit project", gaat hij verder. "Ikzelf heb thuis alle kansen gekregen en er was ook tijd en ruimte voor creativiteit. Dat heeft zich bij mij geuit in het maken van muziek en leren bespelen van instrumenten. Zonder die kansen was ik nooit muzikant geworden. Ik vind het fantastisch dat de kinderen hier in Sekha nu die kans ook krijgen!"

Slechts eerste stap

In de school zullen meer dan 300 kinderen zich creatief kunnen uitleven in muziek en dans. De school biedt plaats aan vier ruime klaslokalen en een centraal overdekt atrium. De lessen worden gegeven door twee fulltime muziekleerkrachten en maken onderdeel uit van het verplichte lessenpakket van de kinderen en jongeren. Zij zullen er muziek leren maken op gitaar, fluit en keyboard, maar ook op zeer traditionele Nepalese muziekinstrumenten als de Sarangi (snaarinstrument) en Madal (trommel).

De bouw van deze eerste Love Tomorrow Music & Arts School is een eerste stap voor de organisatie, die de ambitie heeft om de komende jaren meer van deze muziek – en kunstscholen te openen op verschillende continenten.

Dankzij festivalgangers

De bouw van de school is volledig gefinancierd door de bezoekers van Tomorrowland. Deze konden de laatste twee edities van het festival op verschillende manieren hun bijdrage leveren. Zo konden ze er vrijblijvend voor kiezen om '2 Pearls', de waarde van een pintje in het betalingssysteem van het festival, te schenken aan de organisatie.