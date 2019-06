Lommelse burgemeester in promofilmpje: “Vestiville wordt weergaloos” MVDB

30 juni 2019

Een promovideo voor het afgelaste festival Vestiville in Lommel moet bijzonder bitter nasmaken voor de festivalgangers die misschien hun geld kwijt zijn.

We zien in de promovideo hoe drie leden van de festivalorganisatie naar het lege terrein trekken en daar uit de doeken doen welk moois de bezoekers allemaal kunnen verwachten. Een massa flitsende computersimulaties zorgt voor de extra touch.

In het Engelstalig filmpje dat een maand geleden op de sociale media werd gezet, is ook Lommels burgemeester Bob Nijs te zien. “Vestiville is gonna be lit”, hoor je hem zeggen, vrij vertaald: ‘het wordt een weergaloos feest’.

De burgervader trok vrijdag in de vooravond de toelating in omdat de veiligheid niet gewaarborgd kon worden. Een beslissing die hij nam in samenspraak met brandweer en politie. “Ik wil aan geen enkele ouder vertellen dat zijn kind iets is overkomen op een onveilig festival”, klonk het in onze krant.

Even voordien had topact A$AP Rocky al verstek gegeven, eveneens wegens zorgen over infrastructuur en veiligheid.