Lionel Richie en Alicia Keys komen volgend jaar naar North Sea Jazz in Rotterdam Folkert van der Krol

17 juli 2020

07u37

Bron: AD 0 Festivals Lionel Richie en Alicia Keys komen volgend jaar juli optreden op de 45ste editie van het NN North Sea Jazz in Ahoy Rotterdam. De organisatie maakte vanavond de namen van deze Amerikaanse sterren bekend.

Lionel Richie zingt op vrijdag 9 juli en Alicia Keys op zondag 11 juli. Richie is een naam namen uit het verleden van het roemruchte Motownlabel. Richie, die in 2015 ook al optrad op North Sea Jazz, had na zijn tijd bij The Commodores solohits met Hello, Dancing on the ceiling en All night long.

Alicia Keys scoorde wereldwijd tal van hits, met onder meer Empire state of mind, Fallin’ en Girl on fire. De R&b-zangeres brak begin deze eeuw door als soloartiest en won onder meer vijf Grammy Awards. Ze verkocht vele miljoenen albums.

Richie en Keys zouden dit jaar al optreden tijdens North Sea Jazz, maar vanwege het coronavirus kon het evenement niet doorgaan.